Подмосковье 20 июля 2023, 17:14 Законопроект Подмосковья о штрафах за переход ж/д путей в неположенных местах прошел второе чтение в ГД Мособлдума

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Госдума приняла во втором чтении законопроект от подмосковного регионального парламента об ужесточении ответственности за переход железнодорожных путей в несанкционированных местах. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, инициативу об увеличении штрафа выдвинули в 2022 году, документ также поддержали в правительстве страны.

«Об актуальности этого законопроекта говорит печальная статистика. За последние пять лет в Московской области более двух тысяч человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом, и из них 1,6 тысячи случаев — с летальным исходом. При этом более 70% происшествий на железных дорогах связаны с нарушениями правил перехода», — отметил спикер регионального парламента.

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Также Брынцалов напомнил, что сегодня штраф за переход железной дороги в неположенном месте составляет всего 100 рублей. Эта сумма не является достаточной, чтобы предупредить граждан о возможной опасности.

По словам члена Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршбы, ко второму чтению в законопроект внесли шесть поправок, где предложили штрафовать только в тех случаях, но обустроенный переход через пути находится в радиусе километра.

«Также предлагается дифференцировать штрафы в зависимости от региона — для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установить штраф 1500 рублей, а для остальных субъектов — 500 рублей», — добавил он.

В третьем чтении документ планируют рассмотреть 25 июля.

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