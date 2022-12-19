Подмосковье 19 декабря 2022, 09:29 Законопроект об освобождении участников СВО от транспортного налога рассмотрят в Подмосковье Unsplash

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Решение о дополнительной поддержке мобилизованных планируют принять в Мособлдуме в 2023 году. Инициатива предусматривает освобождение военных от уплаты транспортного налога.

«Законопроект о дополнительной поддержке для мобилизованных, а также для их семей нужно принять на одном из первых заседаний Мособлдумы. Мы предлагаем освободить от уплаты транспортного налога граждан, призванных на военную службу по мобилизации», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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На данный момент в России нет такой льготы, и в случае принятия закона Подмосковье станет первым регионом, где освободили мобилизованных от транспортного налога.

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На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев принял решение, согласно которому всем военнослужащим в зоне СВО будут доступны одинаковые льготы. Теперь мобилизованные, добровольцы, а также кадровые военные и их семьи будут пользоваться равными мерами поддержки.

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