Подмосковье 08 июня 2023, 10:22 Законопроект об экологическом воспитании и образовании разработают в Подмосковье Фото из архива Минэкологии МО.

Читать 360tv в

Минэкологии Подмосковья и депутаты Мособлдумы разработают законопроект «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области». Министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов заявил, что для этого уже создали специальную рабочую группу.

Закон необходим для формирования у жителей экологически ответственного отношения к окружающей среде. По большей части это касается молодого поколения, так как, по словам министра, именно в раннем возрасте легче прививается экологическая культура

Реклама

«Нам нужно создать единый процесс обучения. Причем речь идет не только об экологических знаниях, как таковых, но о формировании целой системы ценностей, морально-этических норм. Экология — одна из немногих сфер, которые непосредственно влияют на человеческую нравственность», — отметил Фирсов.

Первый вариант законопроекта уже создали. Теперь предстоит его доработка. Согласно документу, распространение экологических знаний должно осуществляться через СМИ, образовательные и культурные учреждения, а также спортивные и туристические объединения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».