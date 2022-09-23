Мособлдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 04:14 Поделиться Telegram

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Viber Мособлдума в первом чтении приняла законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей Пресс-служба Мособлдумы

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Для многодетных семей в Московской области расширят меры поддержки. Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатной парковке на стоянках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, об этом сообщили на сайте местного парламента.

За последние 10 лет число многодетных семей выросло с 27 тысяч до почти 100 тысяч, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, это связано с развитой системой поддержки таких семей.

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«Сегодня в регионе не так много платных парковок. Однако подготовить законодательную базу важно заранее. Такая мера поддержки значительно упростит, например, походы всей семьей на культурно-досуговые мероприятия и сэкономит семейный бюджет», — отметил спикер Мособлдумы.

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Право бесплатной парковки получат водители транспортных средств категории М1 и М2. Автомобиль должен быть зарегистрирован на одного из родителей или опекуна.

Брынцалов подчеркнул, что о всесторонней поддержке многодетных семей неоднократно говорил президент России Владимир Путин. И Московская область справляется с этой задачей, подытожил он.

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