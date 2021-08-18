Период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Госдуму и региональный парламент закончился в Подмосковье

В Подмосковье закончился период выдвижения и регистрации кандидатов на выборы в Госдуму и Мособлдуму. Об этом сообщил региональный избирком в Telegram.

Состав подмосковного парламента формируется по смешанной избирательной системе. 25 кандидатов — по партийным спискам и 25 кандидатов — по одномандатным избирательным округам. Списки кандидатов по единому избирательному округу выдвинули 10 партий.

«В Московской области всего было выдвинуто 847 кандидатов. Зарегистрировано 97% — 821 кандидат, из которых 632 кандидата по единому округу, 189 — по одномандатным округам», — говорится в сообщении избирательной комиссии. В регистрации отказали 18 кандидатам: у 15 не было нужных документов, у двух — достоверных сведений, один кандидат нарушил требования оформления бумаг.

На выборы в нижнюю палату парламента в регионе выдвинули 133 кандидата. Мособлизбирком зарегистрировал 116 кандидатов по одномандатным округам. На прошлой неделе глава Мосгордумы Алексей Шапошников назвал основные плюсы онлайн-голосования.