Подмосковье 17 ноября 2022, 19:00 Закон об уничтожении борщевика за счет владельцев заросших участков приняли в Подмосковье

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Муниципалитеты смогут самостоятельно удалять борщевик с частных территорий, при этом собственника обяжут оплатить эти расходы. Такой закон приняли в Мособлдуме.

«В регионе борщевик растет на площади в 40 тысяч гектаров. Он быстро распространяется на сельхозугодьях и опасен в первую очередь для человека», — напомнил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Специалисты на местах борются с сорняком уже много лет, а теперь они получат новые полномочия. Органы местного самоуправления смогут уничтожать борщевик и на частных территориях, если этого не сделал хозяин участка.

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Предполагается, что сперва муниципалитет направит собственнику уведомление о необходимости уничтожить растение. Если оно останется без внимания, за дело возьмутся работники городского округа, при этом счет за работу выставят нерадивому хозяину. Его нужно будет оплатить в течение двух месяцев, иначе последует судебное производство.

Еще один новый закон планируется принять в Подмосковье - он коснется поддержки лесных пожарных. С 1 января жизнь и здоровье таких специалистов хотят страховать за счет бюджета региона. В ближайшие дни губернатор Андрей Воробьев внесет эту инициативу в Мособлдуму.

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