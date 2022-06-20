Закон об обязательной регистрации домашних животных рассмотрят в Подмосковье

В понедельник, 20 июня, на заседании Московской областной думы рассмотрят законопроект об обязательной регистрации животных в Подмосковье. Правительство сформирует специальный перечень животных, которых нужно будет обязательно зарегистрировать их владельцам.

С таким сообщением выступил председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Пока предполагается, что обязательно регистрировать в Подмосковье нужно будет только собак, кошек в ближайшее время это правило не коснется.

В Мособлдуме пояснили, зачем может вводиться такое правило. Во-первых, после обязательной регистрации станет легче найти животное, если оно вдруг потеряется. Во-вторых, будет легче оформить все документы, чтобы отправиться с питомцем в путешествие. Кроме того, появится возможность защитить собак от недобросовестных хозяев, которые решают выкинуть животное на улицу.

Сергей Керселян привел пример того, как может помочь новое правило в том, чтобы защитить не только животных, но и людей.

«Сегодня распространены случаи нападения собак на людей, но, как правило, хозяину, отпустившему питомца погулять без поводка и намордника, удается избежать ответственности, поскольку доказать факт принадлежности собаки конкретному владельцу практически невозможно. Если же собака будет зарегистрирована, то установить хозяина будет значительно легче», — сказал Сергей Керселян.

Сейчас все положения о регистрации животных предусматриваются только ветеринарным законодательством РФ. Список всех видов питомцев, которых нужно обязательно регистрировать, утвержден приказом Министерства сельского хозяйства, в него включены только сельскохозяйственные животные.

Ранее зоозащитница Олеся Борисенко рассказала, что штрафы для хозяев собак, покусавших кого-то, — нужная мера. Но в данный момент у нее есть недочеты.