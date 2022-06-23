Закон об обязательной регистрации домашних животных рассмотрят в Подмосковье

Закон об обязательной регистрации домашних животных был принят Мособлдумой в первом чтении. Пока он предполагает только регистрацию собак.

Если закон примут, правительство региона установит перечень животных, которых будет необходимо регистрировать. Пока это коснется только владельцев собак.

Комитет по аграрной политике доработает законопроект с учетом замечаний и представит его в обновленном виде в сентябре 2022 года.