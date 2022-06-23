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    23 июня 2022, 15:03

    Закон об обязательной регистрации домашних животных рассмотрят в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Закон об обязательной регистрации домашних животных был принят Мособлдумой в первом чтении. Пока он предполагает только регистрацию собак.

    Закон об обязательной регистрации домашних животных рассмотрят в Подмосковье

    Если закон примут, правительство региона установит перечень животных, которых будет необходимо регистрировать. Пока это коснется только владельцев собак.

    Комитет по аграрной политике доработает законопроект с учетом замечаний и представит его в обновленном виде в сентябре 2022 года.