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    31 мая 2022, 13:14

    Мособлдума примет закон о выплате 3 млн рублей семьям погибших в Донбассе гражданских

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Мособлдуме рассмотрят закон о выплате трех миллионов рублей семьям погибших гражданских лиц, направленных восстанавливать освобожденные территории Донбасса.

    Мособлдума примет закон о выплате 3 млн рублей семьям погибших в Донбассе гражданских | Изображение 1

    Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что идет восстановление освобожденных частей Донбасса.

    Люди должны вернуться к мирной жизни как можно скорее: ждать, пока завершится СВО, а ДНР и ЛНР полностью вернут целостность, мы не можем

    Игорь Брынцалов.

    На ближайшем заседании планируют принять закон о новой мере поддержки.

    «Боевые действия там закончены, но определенная опасность сохраняется — это диверсии и попытки обстрелов», — добавил Брынцалов.

    Новым законом планируют установить выплату трех миллионов рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего.