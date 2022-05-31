Мособлдума примет закон о выплате 3 млн рублей семьям погибших в Донбассе гражданских

В Мособлдуме рассмотрят закон о выплате трех миллионов рублей семьям погибших гражданских лиц, направленных восстанавливать освобожденные территории Донбасса.

Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил, что идет восстановление освобожденных частей Донбасса.

Люди должны вернуться к мирной жизни как можно скорее: ждать, пока завершится СВО, а ДНР и ЛНР полностью вернут целостность, мы не можем Игорь Брынцалов.

На ближайшем заседании планируют принять закон о новой мере поддержки.

«Боевые действия там закончены, но определенная опасность сохраняется — это диверсии и попытки обстрелов», — добавил Брынцалов.

Новым законом планируют установить выплату трех миллионов рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего.