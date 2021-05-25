Закон о тишине скорректировали в Подмосковье

Подмосковные депутаты внесли поправки в Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Нововведения касаются шумных ремонтных работ в новостройках.

Особый режим тишины в новостройках корректировали дважды, уточнила «Российская газета».

В 2019 году было решено, что в течение полугода после постановки дома на кадастровый учет вести ремонтные работы в нем можно с 8:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00 в будни, и с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 22:00 в выходные. Но проблема была в том, что люди начинали обживать новостройки с момента их ввода в эксплуатацию, не дожидаясь, когда дом будет поставлен на кадастровый учет. А между этими двумя событиями может пройти от пары-тройки месяцев до года.

Теперь проблема устранена. Депутаты оговорили, что смягченный режим тишины распространяется на новостройки с момента сдачи дома в эксплуатацию, уточняется в материале. Для тех, кто захочет ремонтироваться после этого периода есть общие основания — с 9:00 до 19:00 с соблюдением тихого часа (13:00 — 15:00) в будни и с 10:00 до 19:00 с соблюдением тихого часа в субботу. В воскресенье и выходные праздничные дни ремонты запрещены.

С начала года разрешения на строительство выдали 270 объектам в Московской области. Из них больше всего нежилых помещений, а остальные — многоквартирные дома.