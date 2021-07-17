Закон о театрах вступил в силу в Подмосковье

В Московской области 17 июля вступил в силу закон «О театральной деятельности в Подмосковье». Его создали для развития и поддержки сферы.

Работать над законом начали в 2019 году, который в России объявили годом театра. Профильный комитет Мособлдумы вместе с экспертами и театральной общественностью провел более 30 рабочих совещаний. В результате закон приняли в том же году.

«Деятельность театров постоянно меняется, появляются спектакли, в которых используются видео, интерактив, это уже не тот классический вид, который был раньше. Закон необходим, чтобы создать все условия, чтобы они работали в нормативном поле, имели право на господдержку. Тогда получится хорошее подспорье для развития данной сферы в регионе», — отметил председатель комитета Олег Рожнов.

Сами театралы также подчеркивают необходимость этого закона. О том, насколько он важен, рассказал художественный руководитель Пушкинского музыкального театра Борис Урецкий.

«Участвовали в обсуждении законопроекта, так как для нас это был очень важный вопрос. Мы много даем спектаклей в регионе, и создание областного театрального реестра — это крайне важный пункт для профессионализации гастрольной деятельности. Потому что сегодня в ДК очень часто дается халтура. И включение театров в такой реестр даст знак качества», — отметил он.

Худрук подчеркнул, что признание негосударственных театров является еще одним очень важным моментом. Теперь они, как и государственные театры, смогут рассчитывать на госфинансирование.

Как начинающие, так и опытные актеры согласны: закон открывает большие возможности перед театральной сферой.

«Я работаю два года в Пушкинском театре, и мы ратуем, чтобы нам дали статус муниципального театра. Надеемся, что у нас появится свое место, куда будут приходить взрослые и дети. Спасибо всем за закон. Очень ждем первых результатов», — отметила солистка Пушкинского музыкального театра, звезда телешоу «Большая разница» и «Театр эстрады» Первого канала Светлана Галка.

В 2021 году Подмосковье продолжает модернизировать театры и ставить новые спектакли. Регион заключил соглашения с Минкультуры на реализацию двух крупных проектов: «Театр — детям» и «Театры малых городов». На это выделят 60 миллионов рублей. Кроме того, жители Подмосковья смогут увидеть 26 премьерных спектаклей.