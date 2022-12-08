Подмосковье 08 декабря 2022, 16:44 Закон о штрафах за продажу подросткам газосодержащих товаров приняли в Подмосковье Фотобанк Московской области

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В Подмосковье начнут штрафовать за продажу подросткам газосодержащих товаров или вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного газа. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы.

Штрафы за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц составят от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

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Физических лиц будут штрафовать на пять тысяч рублей за вовлечение подростков в употребление сжиженного газа либо передачу таких товаров.

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Ранее Мособлдума приняла закон, запрещающий продажу подросткам товаров, содержащих газ. Он вступит в силу 1 марта 2023 года, напомнили в пресс-службе регионального парламента.

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