Подмосковье 14 августа 2023, 16:41 Закон о регистрации домашних животных вступит в силу в Подмосковье 1 сентября Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С 1 сентября в Московской области вступает в силу закон о регистрации домашних животных. Так, регистрация собак станет обязательной, кошек — по желанию хозяев.

Домашние животные от трех месяцев должны быть зарегистрированы в течение двух недель после приобретения. Собак и кошек старше этого возраста поставить на учет можно будет в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

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«Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного его будет проще отыскать, опираясь на базу данных», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Чтобы зарегистрировать питомца, необходимо посетить ветклинику, предоставить паспорт и при наличии паспорт животного. Заявление можно подать на портале госуслуг. После завершения регистрации владельцу направят выписку из реестра с регистрационной записью.

Закон направлен на то, чтобы сократить численность бездомных животных, а также помочь в поиске потерявшихся питомцев. Кроме того, законом определен порядок выгула домашних животных: запрещен выгул собак на детских площадках и на территориях школ, а также без поводка и намордника в общественных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стали максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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