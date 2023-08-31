Подмосковье 31 августа 2023, 12:43 Закон о регистрации домашних животных в Подмосковье вступит в силу 1 сентября Unsplash

Читать 360tv в

Закон о регистрации домашних животных в Подмосковье вступит в силу 1 сентября. По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, это необходимо для обеспечения контроля и порядка.

«Регистрация поможет идентифицировать владельца каждого животного, что может помочь в поиске, если собака потерялась. Кроме этого, регистрация будет способствовать ответственному отношению к домашним питомцам», — отметил Керселян.

Реклама

Также он привел в пример случаи, когда собака бойцовской породы напала на прохожего, а хозяин животного утверждал, что это не его питомец. По идентификационному номеру собаки вычислить владельца можно будет моментально.

Процедура регистрации проходит в электронном виде, для этого необходимо обратиться в ветеринарное учреждение, адреса которых можно узнать на сайте Минсельхоза Подмосковья. Услуга бесплатная, за исключением установки чипа животному.

Регистрацию животного нужно сделать в течение двух недель после приобретения. В реестре указывают полные данные питомца и хозяина: кличка собаки, порода, точный или примерный возраст, окрас, фото морды и информация о вакцинации, ФИО владельца, контакты и адрес. Для кошек и других домашних животных процедура необязательна.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».