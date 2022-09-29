Закон о регистрации домашних животных приняли во втором чтении в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 17:50 Поделиться Telegram

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Viber Закон о регистрации домашних животных приняли во втором чтении в Подмосковье

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В Московской областной думе на последнем заседании снова рассматривали очень важный законопроект — об обязательной регистрации домашних животных. Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян, формированием перечня тех животных, которые будут подлежать обязательной регистрации, установит правительство. Пока ожидается, что изначально в списке окажутся только собаки.

Чипирование в новом документе пока не предусмотрено, речь на текущий момент идет только о регистрации. Это значит, что животному будет присваиваться уникальный номер, а все данные о нем будут вноситься в государственную информационную систему в области ветеринарии в Подмосковье.

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В будущий закон собираются также перенести основные правила выгула домашних животных, а также все полномочия, которыми наделены органы МСУ, по определению мест для выгула.

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К текущему моменту правила выгула домашних животных подразумевают, что нельзя допускать ущерб чужому имуществу и здоровью. Нужно обязательно убирать за животным, если оно гуляет на общественных территориях. Нельзя выгуливать питомцев в тех местах, которые не определены органами МСУ.

Ни в коем случае нельзя выгуливать собак без поводка и намордника, это не касается щенков и декоративных пород — при переходе проезжей части, на спортивных площадках, рядом со школами и в других общественных местах вне площадок для выгула и дрессировки животных.

Нельзя выгуливать собак на любых детских площадках, на территориях школ и детских садов. Ни в коем случае нельзя оставлять животное без присмотра одно. Хозяин должен следить за тем, не загрязняются ли элементы благоустройства, в том числе цветники и зеленые насаждения. Отпускать собаку на свободный выгул можно только на территории ее хозяина — и только в том случае, если вокруг нее есть ограждение.

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