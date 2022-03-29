Закон о развитии студенческих отрядов разработают в Подмосковье

Закон о развитии деятельности студенческих отрядов разработают в Подмосковье. Предложение об этом выдвинули активисты «Российских студенческих отрядов» на встрече с председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым.

Руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалев рассказал, что в проекте предложены меры по оказанию систематической поддержки участникам движения, в том числе содействие в участии во всероссийских, межрегиональных и областных мероприятиях, а также субсидирование деятельности студотрядов.

Помимо этого, проект на законодательном уровне закрепляет полномочия органов государственной власти в помощи региональным и всероссийским студенческим трудовым проектам.

По словам Ковалева, в Подмосковье сейчас почти 1800 молодых людей занимаются волонтерской деятельностью «Российских студенческих отрядов».

«Основная цель нашей организации — содействие трудоустройству молодежи, но мы реализуем и много добровольческих проектов. Без этого никуда», — добавил Ковалев.

Самый массовый из них, как уточнил он, — проект «Снежный десант», когда ребята помогают ветеранам, людям преклонного возраста в уборке снега, с мелким ремонтом, колкой дров и другим.

«„Добрая комната“ — региональный проект „Единой России“ — также является одним из флагманских проектов, в котором мы выступаем партнерами», — отметил Ковалев.

Брынцалов поддержал новую инициативу. Он обратил внимание, что Подмосковье ценит своих активистов, добровольцев и волонтеров.

«Мы хотим, чтобы все эти ребята росли профессионально, развивались, получали гранты и различные выплаты, отмечались на региональным и федеральном уровнях. И студенческие отряды не исключение. Поэтому считаю важным поддержать деятельность ребят. На рассмотрение этот вопрос в думе поднимем», — заключил Брынцалов.