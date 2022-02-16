Устранить «соседское неравенство». Власти Подмосковья объяснили, зачем нужен закон о приватизации земель у водоемов

Россиянам разрешили оформлять в собственность земельные участки во втором поясе санитарных зон водоемов. Указ, вносящий изменения в Земельный кодекс России, подписал президент Владимир Путин. «360» рассказывает, как новые правила будут работать в Подмосковье.

Новый закон не предусматривает приватизации берегов водоемов. Оформление участков береговой полосы в собственность строго запрещено, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она пояснила, что речь идет об уже освоенных территориях, расположенных в нескольких десятках и сотнях метров от береговой линии, попадающей в санитарную зону источников водоснабжения.

«То есть закон направлен в первую очередь на то, чтобы собственники уже построенных зданий и сооружений могли получить под ними землю в собственность», — пояснила Наталья Адигамова.

Министр напомнила, что до принятия закона существовало понятие «соседское неравенство». Это случай, когда на территории одного населенного пункта одни жители успели оформить собственность на землю под своим домом, а другие — нет. Этот вид приватизации прекратили проводить с 2007 года. В результате оставшиеся без оформления участка жители платили аренду за использование земли, на которой стоит их дом.

«На территории Московской области таких собственников примерно 150 тысяч, в первую очередь это владельцы индивидуальных жилых домов», — подчеркнула Наталья Адигамова.

Все водоемы, откуда россияне получают питьевую воду, окружены специальными зонами санитарной охраны, состоящими из трех поясов. В каждом из них действует особый режим. Первый пояс представляет собой пространство площадью до 50 метров, которое полностью окружает место водозабора. Главная его цель — не допустить загрязнения.

Второй пояс предназначен, чтобы не пропустить в воду микробов. Для каждого водоема это расстояние рассчитывается индивидуально. Но до сегодняшнего дня все они находились в муниципальной или государственной собственности, если владельцы участков не успели оформить в их собственность.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что во втором поясе зон санитарной охраны строить здания можно было и до изменения в законодательстве. Сейчас владельцы просто получили право на оформление земли в собственность. Остальные правила остались без изменений. Это означает, что владельцу земли нужно также соблюдать все санитарные нормы, которые он исполнял ранее.