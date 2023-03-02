Подмосковье 02 марта 2023, 12:05 Закон о предоставлении бесплатной парковки многодетным семьям приняли в Подмосковье Unsplash

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Многодетные родители получат право свободно пользоваться платными парковками в Подмосковье. Такой закон 2 марта приняла Мособлдума.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается. Еще 10 лет назад их было только 27 тысяч, а к началу 2023-го — уже более 100 тысяч. Поэтому в регионе постоянно расширяют перечень мер поддержки для таких родителей.

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В конце прошлого года многодетные семьи из Подмосковья получили право на бесплатную газификацию дома, а сейчас — право бесплатной парковки. Родители смогут свободно оставлять свои машины на платных стоянках на земле в государственной или муниципальной собственности Подмосковья.

Ранее Мособлдума рассказала о мерах поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО, которые проводятся в регионе по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.