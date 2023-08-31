Подмосковье 31 августа 2023, 13:05 Закон о правилах для такси вступит в силу в Подмосковье 1 сентября Unsplash

Читать 360tv в

Закон, согласно которому устанавливаются правила для такси, вступит в силу в Московской области 1 сентября. Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев рассказал о главных изменениях.

«Среди важных изменений — то, что закон закрепляет ряд обязательных требований как к водителям — в частности, они должны будут проходить аттестацию, — так и к транспортным средствам», — прокомментировал Гаджиев.

Реклама

Согласно данным регионального Минтранса, с начала года в Подмосковье выдали более 26 тысяч разрешений на деятельность такси. Ранее их могли получить только индивидуальные предприниматели и юридические лица, теперь же в соответствии с новым законом они будут доступны и самозанятым.

Закон регулирует такие аспекты, как сроки предоставления разрешений, требования к автомобилю, перевозчику, водителю и службам заказа такси. Так, с 1 сентября юридические лица и ИП смогут получить разрешение сроком на пять лет. Физическим лицам разрешение может предоставляться на пять лет и меньше.

Легковое такси должно соответствовать цветовой гамме кузова: белый с желтыми полосами. На автомобиле также должны присутствовать светоотражающие элементы. В салоне необходимо размещать информацию о действующих тарифах, а также правила их применения при оплате. В том числе информация может быть размещена в виде QR-кода. Кроме того, автомобиль должен соответствовать требованиям к экологическому классу не ниже пятого.

С 1 сентября перевозчики должны будут направлять сведения о водителях в уполномоченный орган, а информацию о перевозках — в региональную информационную систему легковых такси. Также на них лежит обязанность по обеспечению безопасности пассажиров.

Перед началом работы водители должны будут пройти аттестацию на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, образования и других, а также действий при ЧС. Служба заказа легкового такси обязана размещать информацию и сведения о платных услугах перевозчика, а также передавать в уполномоченный орган сведения о тарифах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».