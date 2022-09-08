Подмосковье установило денежные премии для талантливых врачей | 360°

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Подмосковье установило денежные премии для талантливых врачей

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Депутаты на 30-м заседании Московской областной Думы утвердили возможность поощрять талантливых медицинских работников региона. Первых врачей, фельдшеров и медсестер планируется наградить уже в этом году.

«Востребованных профессионалов всегда нужно вдохновлять и мотивировать. А денежная премия — одно из возможных поощрений талантливых людей. Наш новый закон направлен на привлечение медицинских работников в организации Московской области, он будет способствовать повышению престижа профессии», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Получать денежное вознаграждение смогут врачи (180 тысяч рублей), фельдшеры и медсестры (120 тысяч рублей). Порядок присуждения премий будет установлен правительством Московской области.

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Финансирование будет осуществляться в пределах средств госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». На выплату премий в бюджете планируется предусмотреть по 24 миллиона рублей в год.

Предполагается, что уже в 2022 году премия будет присуждена 100 врачам и 50 работникам среднего медперсонала.

В Подмосковье для медиков работают программы социальной ипотеки, компенсации аренды жилья и другие. За тяжелый труд медиков поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также пообещал продолжить работу по модернизации здравоохранения.

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