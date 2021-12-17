Закон о бесплатной юридической помощи пострадавшим дольщикам приняли в Мособлдуме в третьем чтении

Закон о бесплатной юридической помощи пострадавшим участникам долевого строительства приняла в третьем чтении Московская областная дума. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помощь будут оказывать гражданам, если приобретенное по договору долевого строительства жилье является для них единственным, либо общая площадь его, приходящаяся на одного члена семьи, меньше учетной нормы.

На данный момент в Подмосковье бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться более одной тысячи человек. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что права более 1,6 тысячи дольщиков восстановят в восьми регионах Росси по решению Наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства. Всего было рассмотрено 20 проблемных объектов, обязательства не выполнили 14 застройщиков. На финансирование этих мероприятий в общей сложности будет направлено 3,6 миллиарда рублей.