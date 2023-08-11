11 августа 2023, 13:53
Закон Мособлдумы о повышении штрафов за нарушения на ж/д путях вступил в силу в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, предложенный Мособлдумой, о повышении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Сегодня инициатива вступила в силу.
Ранее инициативу одобрили Госдума и Совфед. Закон поможет справиться с проблемой смертности на железной дороге.
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«Сейчас в Подмосковье строится пять разноуровневых переходов через пути, 30 одноуровневых и запланирована программа по реконструкции переходов через линии МЦД. Было ликвидировано более 170 „народных троп“», — сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Размер санкций увеличили со 100 до 1,5 тысячи рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах за нарушения на железной дороге придется заплатить 500 рублей.
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Андрей Воробьев. С сентября перерывы между электричками сократятся с 20 минут до шести.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Штрафы
Мособлдума
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