Подмосковье 19 ноября 2022, 22:37 Заключительный забег «Беговой лиги Подмосковья» прошел в Одинцове

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В парке Лазутинка Одинцовского городского округа прошел трейловый забег «Беговой лиги Подмосковья». В соревнованиях участвуют спортсмены со всего Подмосковья.

В заключительном забеге «Беговой лиги Подмосковья» приняли участие и взрослые, и дети. Взрослые участники пробежали три, пять и 10 километров, а юные спортсмены соревновались на дистанциях в 300 и 600 метров.

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Для забега по снегу важно правильно подобрать экипировку. Чем удобнее и комфортнее одежда, тем больше шансов на победу. Опытные бегуны продумывают каждую деталь: от кроссовок до спортивной формы. Полумарафон стал пятыми и заключительным стартом текущего сезона.

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«Мы сегодня ожидаем порядка 1400 участников, которые примут участие в забеге в разных дистанциях и в разных возрастах. Этим забегом мы завершаем сезон беговой в Московской области и начинаем готовиться уже к проведению лыжных стартов. Погода сейчас позволяет уже к этому готовиться», –рассказал начальник организационного управления министерства физической культуры и спорта Московской области Денис Салтыков

Светлана Филипович занимается спортом с самого детства. Помимо бега девушка увлекается плаванием и гонками с препятствиями. Она стала победительницей забега в дистанции на три километра.

«Я бежала три километра. Это спринтерская дистанция. На самом деле очень интересно, потому что это вроде и не пять километров и не километр, то есть нужно грамотно разложиться. Я думала, что будет ровная трасса, бегуны меня поймут, но было пару горочек, которые привнесли свою изюминку в эту трассу», — поделилась спортсменка Светлана Филипович.

На финише все участники получили медали. А те, кто занял призовые места, получили подарки.

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