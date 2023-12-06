Подмосковье 06 декабря 2023, 12:46 Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» пройдет в Красногорске 9 декабря Московская областная филармония

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Заключительный концерт цикла «Шедевры классики» пройдет в Красногорске 9 декабря. На сцене ДК «Подмосковье» исполнят вальсы и фрагменты популярных оперетт.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, музыканты сыграют оперетты Иоганна Штрауса, в том числе номера из «Летучей мыши», а также произведения Имре Кальмана и Франца Легара.

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Гости услышат вальсы разных эпох авторства Михаила Глинки, Петра Чайковского и других композиторов в исполнении симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», а также концертного хора детской школы «Алые паруса».

Приобрести билеты можно по ссылке.

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