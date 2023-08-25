Подмосковье 25 августа 2023, 18:34 Заключительные выступления фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Подмосковье 26 и 27 августа Министерство культуры и туризма МО

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Финальные концерты областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина состоятся 26 и 27 августа. Зрители увидят номера DS Crew, OBC, Виталия Савченко и других.

Коллективы выступят в парке «Ривьера» в Можайске, в Центральном парке Наро-Фоминска и в Городском парке Краснознаменска 26 августа. Фестиваль продолжится в Парке культуры и отдыха Лобни, в парке «Подрезково» в Химках, в Истринском городском парке культуры и отдыха, а также в Городском парке Солнечногорка 27 августа.

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Финал состоится в Подмосковье 2 сентября. В гала-концерте примут участие финалисты первого и второго этапов.

В прошедшие выходные фестиваль посетили более 17,5 тысячи человек. В Серпухове выбрали сразу две команды, которые примут участие в финальном отборе, а Егор Дружинин назвал округ «самым танцевальным городом Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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