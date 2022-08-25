Заключительное мероприятие акции «Спорт в каждый двор» прошло в Подольске

Спортивное мероприятие в рамках областной программы «Спорт в каждый двор» прошло в Подольске. Занятие с ребятами провела чемпионка Московской области по воздушно силовой атлетике Аида Сахибова.

«Мы сначала ездили по разным точкам — дворам — и проводили мастер-классы обычные. Далее мы придумали „Спорт в каждый двор“ — это мероприятие, чтобы развивать наш вид спорта. Это воркаут. Он стал официальным видом спорта. Это гимнастика, только она уличная», — рассказала Сахибова.

Участники акции смогли размяться, а также посмотреть показательные выступления по силовой гимнастике. Кроме того, для них провели спортивные состязания. Мероприятие собрало порядка 30 человек. Там есть все условия для проведения подобных проектов — оборудованные спортивные площадки с новыми и современными тренажерами.

«Мы все лето занимаемся. С удовольствием. Дети стоят в планке, висят, делают эстафеты. Результаты очень хорошие. В игровой форме, но, по факту, дети натренированные стали. За что ребятам большое спасибо. Они к ним идут с удовольствием, всегда им рады. Мы рады, нам это очень удобно и нравится», — рассказали местные жители.

Акция «Спорт в каждый двор» проходит уже третий год. Тренировки и спортивные мероприятие проводят четыре раза в неделю: в понедельник, среду, субботу и воскресенье. Их устраивают в разных микрорайонах городского округа. За это лето в Подольске провели прошло уже более 100 мероприятий — они собрали свыше двух тысяч участников.

В администрации городского округа обещали, что обязательно продолжат проект в 2023 году.