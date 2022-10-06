Получить заключение на акт историко-культурной экспертизы стало проще в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Получить заключение на акт историко-культурной экспертизы стало проще в Подмосковье Новая цифровая услуга для застройщиков появилась в Подмосковье

Читать 360tv в

Владельцам земельных участков в Подмосковье станет проще получить заключение на акт государственной историко-культурной экспертизы. Новая бесплатная услуга уже доступна на «Госуслугах».

Если земельный участок, на котором планируется строительство, ранее не исследовался археологически, то застройщику сначала нужно провести историко-культурную экспертизу. Это нужно для того, чтобы исключить наличие объектов культурного наследия. Процедуру проводят аттестованные эксперты, которые проведут исследования и выдадут акт. Это важный документ, который раньше нужно было лично предоставлять в Главное управление культурного наследия Подмосковья. Теперь это можно сделать на портале госуслуг.

Реклама

«Строительство — это важная и сложная деятельность. Мы стараемся максимально упростить получение документов, чтобы застройщикам не приходилось лишний раз посещать госорганы. Теперь в электронном виде можно получить и услугу «Заключение на акт историко-культурной экспертизы», которая необходима при освоении участка», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Реклама

Акт должен быть подписан усиленной электронной подписью эксперта-археолога. После отправки документа ведомство рассмотрит его и подготовит заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на участке. Решение поступит в личный кабинет на РПГУ. С переводом услуги в онлайн сроки ее предоставления сократились на пять рабочих дней.

0 0 0 0 0 0