Жители Подмосковья могут зафиксировать цены на газ при помощи заключения специального договора. Об этом на брифинге рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Несмотря на то, что каждый населенный пункт Подмосковного региона имеет собственные сроки газификации, в 2021 году более 10 тысяч москвичей заключили договоры на газификацию, которая пройдет в 2022 году. Таким образом, документы, по словам Баранова, подписываются на опережение.

«Почему они это делали? Мы об этом неоднократно говорили. Что дает заключение комплексного договора сейчас? Это фиксирование цены», — объяснил глава «Мособлгаза».

Согласно графику, газификация в конкретном населенном пункте может начаться в августе, сентябре или ноябре. Заключенный ранее договор, как добавил Баранов, позволит жителям Подмосковья заплатить за работу установленную ранее стоимость.

На предыдущем брифинге глава «Мособлгаза» заявлял, что Подмосковье выполнило январский план газификации на 100%. По его словам, все 19 населенных пунктов, вошедших в программу «Социальная газификация», получили голубое топливо.