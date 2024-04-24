24 апреля 2024, 00:07
Заключение договоров на ветуслуги упростили в Подмосковье
Онлайн-сервис для заключения договоров на предоставление услуг в области ветеринарии упростили в Подмосковье. Документ можно подписать с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии региона.
Заместитель Председателя Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что Министерство активно проводит работу по цифровизации услуг, включая сферу ветеринарии. Это позволяет ускорить процесс обработки заявлений и сократить время заключения договоров до двух рабочих дней, вместо предыдущих 15.
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На региональном портале госуслуг доступны следующие виды договоров с государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Московской области: оказание ветеринарных услуг, утилизация биологических отходов, ветеринарное сопровождение ярмарки, проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, оказание услуг (гашение), лабораторные услуги.
Обращаться за услугами могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, контролируемую ветеринарными органами региона. Услуги предоставляются бесплатно, а результаты отправляются в личный кабинет заявителей.
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