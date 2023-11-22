Подмосковье 22 ноября 2023, 18:12 Заказчикам закупок в Подмосковье объяснят особенности заполнения годового отчета Unsplash

Читать 360tv в

Прямой эфир для заказчиков закупок проведут в Подмосковье 24 ноября в 12:00. Мероприятие пройдет при поддержке Комитета по конкурентной политике Московской области.

Во время эфира участникам расскажут про особенности заполнения годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 223-ФЗ.

Реклама

Спикером выступит начальник Управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ МО «Региональный центр торгов» Юлия Корина.

Все желающие принять участие в мероприятии могут присоединиться к прямому эфиру, который пройдет в Telegram-канале.

Комитет по конкурентной политике Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки правительства Московской области, которые помогают привлечь инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».