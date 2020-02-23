Закалялись по-мужски. Почти 150 человек облились холодной водой в День защитника Отечества в Красногорске

Жители Красногорска во главе с актером Николаем Наумовым обливались холодной водой в День защитника Отечества.

Источник фото: телеканал «360»

Перед зданием Красногорской администрации стояли ведра с холодной. Их подготовили для фестиваля «Здоровым быть модно». 23 февраля в Подмосковье прошло самое массовое закаливание.

А как еще отметить праздник армии и мужества? Фестиваль уже давно стал традиционным. С 2014 года акция проводится уже в восьмой раз. Совокупно, за все годы в нем приняли участие более тысячи человек. Сегодняшний день не стал исключением, пришло более 150 заявок на участие. Правда допустили к обливанию далеко не всех.

«За два дня до обливания было 152 человека. Два года назад у нас был рекорд 128 человек, а в этом 140», — рассказал Илья Шадриков, директор СПК «Ярополк».

Причем в эти 140 попали не только профессиональные моржи или спортсмены — большая часть — дети и подростки.

«Надо просто забыть, что ты выливаешь на себя холодную воду и просто сделать это», — пояснил Никита, член СПК «Ярополк».

Пока участники морально готовились, на улице проходили гуляния и конкурсы. Силачи поднимали гири, упражнялись в выносливости.

Источник фото: телеканал «360»

Перед стартом поддержать участников вышел и актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов.

«Слава Богу, есть люди, готовые отдать частичку себя, своего опыта, поделиться с молодым поколением. Это очень важно, иначе у нас не будет будущего», — отметил Николай Наумов, актер.

Сам Николай закаляется и холодную воду любит, правда на флешмобе к ведру не вышел — приболел.

После обливания участники поделились своими эмоциями, их у ребят было более чем достаточно.

«Это очень круто. Ты реально стесняешься и тебе страшно, но в конце выходит классно», — сказал Владимир, член СПК «Ярополк».

Помогло ребятам и то, что на улице все-таки не -20, а почти весенняя погода.

Источник фото: телеканал «360»

«На самом деле, чем ниже температура, тем лучше. Тем самым мы показываем, что все-таки есть сильные люди. В прошлом году было -18, в позапрошлом -20, в этом +2. Для нас это прям лето», — уточнил Илья Шадриков, директор СПК «Ярополк».

В следующем году акцию повторят, участников ждут еще больше и со всех муниципалитетов. В этом году обливались красногорцы, москвичи, приехали любители экстрима из Истры.

Так что, если вам надоели классические посиделки за столом в этот праздник, приезжайте и разнообразьте свои выходные нетривиальным и полезным для здоровья способом.