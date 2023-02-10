Подмосковье 10 февраля 2023, 12:21 Заявок на лицензирование образовательной деятельности стало вдвое больше в Подмосковье

Читать 360tv в

В прошлом году количество обращений по поводу получения лицензий на образовательную деятельность в Московской области увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом. Их насчитали 1,5 тысячи. Заявку можно подать через портал госуслуг.

«С этого года процесс лицензирования стал еще проще. Процедура лицензирования учреждений образования сократилась с 45 до пяти рабочих дней при условии правильно оформленных документов», — сообщили в Министерстве образования Московской области.

Реклама

Сейчас лицензирование возможно в электронном формате. Для этого следует подать обращение через портал госуслуг или систему АКНДПП.

Реклама

Подробности о процедуре можно найти на сайте Министерства в разделе «Госуслуги».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».