Заявку на голосование можно будет подать через МФЦ Подмосковья

В подмосковных МФЦ ввели услугу по прикреплению к избирательному участку по месту пребывания. Функция особенно актуальна для тех, кто в дни голосования будет, например, в отпуске или командировке.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, это новая федеральная услуга ЦИК России.

Благодаря такой услуге все жители, которые в дни голосования, с 17 по 19 сентября, будут не по месту прописки, смогут проголосовать по месту пребывания Максим Рымар.

Он добавил, что подать заявление удастся в любом из 126 МФЦ Подмосковья. Сделать это можно до 13 сентября.

Заявитель может быть включен в список избирателей по месту нахождения и проголосовать с 17 по 19 сентября там, где ему удобно.

Оформить услугу можно в любом МФЦ Подмосковья в течение одного рабочего дня. Интерактивная карта офисов доступна на областном портале госуслуг.

С собой потребуется взять паспорт. Кроме того, жители могут подать заявку на голосование дома. Это доступно по состоянию здоровья, инвалидности, уходу за больным.

Также можно аннулировать заявку по месту своего нахождения, если изменились планы.