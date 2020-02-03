Заявки воспитателей на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье

В Московской области начался прием заявок для воспитателей на участие в программе «Социальная ипотека». Воспитатели смогут подать документы до 28 февраля, с 16 марта по 17 апреля начнется прием документов для учителей, а с 4 по 22 мая — для молодых педагогов. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По словам Ирины Каклюгиной, в этом году сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 педагогических работников. Ежегодно в Подмосковье отмечают высокий интерес к программе, поэтому и в этот раз ожидают большое количество желающих.

«Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее 5 лет, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Программа реализуется с 2016 года и является совершенно уникальной — педагог на свой вкус выбирает любое жилье, за которое платит только проценты по кредиту. Все остальное оплачивает регион», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Чтобы воспользоваться социальной ипотекой у воспитателя должен быть заключен трудовой договор с образовательным учреждением Подмосковья сроком на 10 лет. Ознакомиться со всеми условиями для участия в программе «Социальная ипотека» можно на сайте Министерства образования Московской области.