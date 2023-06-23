Подмосковье 23 июня 2023, 12:38 Заявки по благоустройству народных троп в 2024 году начали принимать в Подмосковье ГУСТ

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Программа благоустройства народных троп «Пешком» будет продолжена в Подмосковье в следующем году. ГУСТ сообщил о старте приема заявок из городских округов.

В 2023 году по программе «Пешком» будут обустроены 585 народных троп в 43 городских округах. Уже сейчас началось формирование планов на следующие 12 месяцев.

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«Делаем это заранее, чтобы скорректировать программу при необходимости, а также грамотно распределить субсидию. Кроме того, именно летом жители активно обращают внимание на те локации, которые необходимо благоустроить», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Заявки на участие в программе подали уже девять муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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