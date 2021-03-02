Заявки педагогов на социальную ипотеку начали принимать в Подмосковье

С марта в Подмосковье начался прием заявок педагогов на льготу для покупки жилья. Ее получают по программе «Социальная ипотека». Подать документы можно будет в течение месяца — до 2 апреля.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. В этом году, по ее словам, сертификаты на получение своего жилья дадут 110 педагогам. Среди них учителя и воспитатели.

Прием заявок от воспитателей завершился, и следующий этап — учителя, а с 12 апреля по 14 мая начнем принимать документы от молодых учителей Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что заявки и документы примут онлайн. Узнать подробности об условиях участия можно на официальном сайте Министерства образования Московской области.

«Программа стала очень эффективной мерой поддержки наших педагогов. Она реализуется в регионе с 2016 года», — подчеркнула Ирина Каклюгина.

В Московской области правительство поддерживает уникальных работников, среди которых педагоги, врачи, ученые, спортсмены. Уже несколько лет программа «Социальная ипотека» привлекает в регион квалифицированных специалистов.

Стоимость квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Программа «Социальная ипотека» стала работать в Подмосковье по решению губернатора Андрея Воробьева.