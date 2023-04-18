Подмосковье 18 апреля 2023, 11:16 Заявки на забеги в «Суперлиге Подмосковья» начали принимать 18 апреля Министерство физической культуры и спорта Московской области

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«Суперлига Подмосковья» открыла регистрацию на все старты забегов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 12 часов открывается регистрация на участие в традиционном полумарафоне «Сергиевым путем». Он пройдет 15 июля в Сергиевом Посаде. Также с этого времени можно будет получить стартовый слот Серпуховского полумарафона «Золотой павлин», который состоится 19 августа 2023 года и кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN», который запланирован на 7 октября.

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Помимо этого, 6 мая в Коломне пройдет полумарафон «По следам Победы», а 24 июня в Волоколамске все желающие смоут присоединиться к полумарафону «Волоколамский рубеж».

Регистрация доступна на сайте. Кроме того, жителям Московской области напоминают о возможности получить промокоды на участие в забегах с 25%-ной скидкой. Они доступны в маркете на сайте проекта суперлигамо.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре, которая отвечает всем запросам региона.

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