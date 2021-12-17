Жители Подмосковья смогут подать заявки на установку датчиков утечки газа

Датчиками утечки газа оснастят свыше 60% муниципального жилья в Подмосковье. Такую задачу поставили Министерству энергетики региона.

Министр энергетики региона Александр Самарин сообщил, что для этого жителям потребуется подать заявку в администрацию своего городского округа.

В письме необходимо указать просьбу на установку датчиков. Сейчас в Московской области насчитывается более тысячи устройств, которыми дома оснастили по государственной программе.

Нельзя пренебрегать мерами безопасности, ведь от этого зависят жизни близких людей: родителей и детей Александр Самарин.

В Подмосковье высокий темп набрал и президентский проект «Социальная газификация». Голубое топливо пришло уже более чем в 900 населенных пунктов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях Московской области, опубликовали график работ.