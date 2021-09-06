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    06 сентября 2021, 11:57

    Заявки на участки для строительства домов подали 13 подмосковных врачей

    Анастасия Калинина, Юлия Уткина

    В Московской области уже 13 врачей подали заявки на безвозмездное предоставление земельных участков для строительства домов. За этой мерой поддержки обратились медики из Воскресенской, Луховицкой, Пушкинской и Шаховской больниц.

    Заявки на участки для строительства домов подали 13 подмосковных врачей

    «Для привлечения медиков для работы на отдаленных территориях, мы ввели дополнительные меры соцподдержки. Это позволит сократить нехватку специалистов. Уже 13 врачей подали заявки для получения этой льготы», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    В рамках поддержки участки размером 10-15 соток будут предоставлены для индивидуального жилищного строительства в безвозмездное пользование на шесть лет, а после строительства дома через пять лет участок можно будет бесплатно оформить в собственность.

    Льготу могут получить врачи из 31 городского округа, работающие по 36 специальностям, в том числе терапевты, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, онкологи и другие. Важное условие для получения льготы — стаж работы в медицинских организациях Минздрава Московской области должен быть не менее трех лет в округах и по специальностям, указанным в законе.

    Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что врачу для получения льготы необходимо воспользоваться электронной услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» на портале РПГУ. Или к куратору услуги на РПГУ, а также в администрацию городского округа, где расскажут о порядке подачи документов.

    Что касается документов, то понадобится приказ о приеме на работу в медучреждение Подмосковья, выписка из трудовой книжки или трудовой договор. Специалисты земельного управления администрации муниципалитета помогут по любым вопросам.

    Помимо этого, в Подмосковье также предусмотрены и другие меры поддержки медиков. Например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», губернаторская доплата до 32 тысячи рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.