Заявки на участки для строительства домов подали 13 подмосковных врачей

В Московской области уже 13 врачей подали заявки на безвозмездное предоставление земельных участков для строительства домов. За этой мерой поддержки обратились медики из Воскресенской, Луховицкой, Пушкинской и Шаховской больниц.

«Для привлечения медиков для работы на отдаленных территориях, мы ввели дополнительные меры соцподдержки. Это позволит сократить нехватку специалистов. Уже 13 врачей подали заявки для получения этой льготы», — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В рамках поддержки участки размером 10-15 соток будут предоставлены для индивидуального жилищного строительства в безвозмездное пользование на шесть лет, а после строительства дома через пять лет участок можно будет бесплатно оформить в собственность.

Льготу могут получить врачи из 31 городского округа, работающие по 36 специальностям, в том числе терапевты, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, онкологи и другие. Важное условие для получения льготы — стаж работы в медицинских организациях Минздрава Московской области должен быть не менее трех лет в округах и по специальностям, указанным в законе.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что врачу для получения льготы необходимо воспользоваться электронной услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» на портале РПГУ. Или к куратору услуги на РПГУ, а также в администрацию городского округа, где расскажут о порядке подачи документов.

Что касается документов, то понадобится приказ о приеме на работу в медучреждение Подмосковья, выписка из трудовой книжки или трудовой договор. Специалисты земельного управления администрации муниципалитета помогут по любым вопросам.

Помимо этого, в Подмосковье также предусмотрены и другие меры поддержки медиков. Например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», губернаторская доплата до 32 тысячи рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.