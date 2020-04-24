Заявки на участие в «Премии губернатора Московской области» в сфере науки разрешили подать онлайн
«Ежегодно лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций становится 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер премии составляет 700 тысяч рублей. В этом году мы также планируем вручить эти награды лучшим молодым ученым и специалистам Подмосковья», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Заявку можно отправить через форму обратной связи на сайте Мининвеста или по электронной почте на адрес VdovinaNV@mosreg.ru. К письму необходимо приложить список необходимых отсканированных документов (с перечнем можно ознакомиться здесь).
После снятия режима повышенной готовности заявителям необходимо будет предоставить оригиналы документов в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Дополнительную информацию по всем вопросам, касающимся участия в «Премии губернатора Московской области», можно получить по телефону: 8 (498) 602 06 04, доб. 54202.