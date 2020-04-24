Заявки на участие в «Премии губернатора Московской области» в сфере науки разрешили подать онлайн

Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья принимает заявки на соискание премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в 2020 году в электронном виде в связи с введением режима повышенной готовности.

«Ежегодно лауреатами премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций становится 15 молодых ученых и авторских коллективов. Размер премии составляет 700 тысяч рублей. В этом году мы также планируем вручить эти награды лучшим молодым ученым и специалистам Подмосковья», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Заявку можно отправить через форму обратной связи на сайте Мининвеста или по электронной почте на адрес VdovinaNV@mosreg.ru. К письму необходимо приложить список необходимых отсканированных документов (с перечнем можно ознакомиться здесь).

После снятия режима повышенной готовности заявителям необходимо будет предоставить оригиналы документов в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Дополнительную информацию по всем вопросам, касающимся участия в «Премии губернатора Московской области», можно получить по телефону: 8 (498) 602 06 04, доб. 54202.