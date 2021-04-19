Заявки на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начали принимать в Подмосковье

В Московской области начали принимать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Мероприятия проводят для повышения престижа среди граждан стран семейного образа жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

Конкурс «Семья года» пропагандирует семейные ценности и ответственное родительство. Главная задача мероприятия — распространение положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей, в том числе семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, семей, которые усыновили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Конкурс призывает к здоровому образу жизни и активной гражданской позиции.

Лучшие семьи страны выберут в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья — хранитель традиций».

Всю информацию о правилах и условиях конкурса можно найти на сайте Фонда поддержки детей.

«Традиционно, подмосковные семьи принимают активное участие в конкурсе и ежегодно занимают призовые места», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Чтобы стать участником конкурса, нужно обратиться в орган местного самоуправления округа или управление социальной защиты населения по месту жительства.