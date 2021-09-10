Заявки на участие в конкурсе «Лучший социальный проект года» начали принимать в Подмосковье

В Московской области начали принимать заявки от предпринимателей на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Отборочный региональный этап конкурса для предпринимателей на лучший социальный проект стартовал 1 сентября. А завершится он 10 октября. Стать участником может любая подмосковная коммерческая или некоммерческая организация, которая работает в социальной сфере. Конкурс проводят седьмой раз.

«Мы видим, что интерес к социальному предпринимательству растет: в прошлом году от Подмосковья было подано самое большое количество заявок за все время — более 60. Из них 15 проектов стали победителями и вышли во всероссийский этап. Для нас это важно, ведь идеи наших бизнесменов реализуются на территории Подмосковья, и, таким образом, улучшается и жизнь многих жителей региона», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

В этом году участники поборются за победу в восьми номинациях для малого и среднего бизнеса и в четырех номинациях для некоммерческих организаций. Основные темы проектов касаются улучшения условий жизни местных жителей, оказания поддержки инвалидам и людям пожилого возраста и другого.

Всю дополнительную информацию об условиях участия можно найти на официальном сайте Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Его организуют в рамках президентского проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».