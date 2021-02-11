Заявки на участие в региональном этапе Дельфийских игр начали принимать в Подмосковье

В Подмосковье начали формировать сборную команду для участия в 20-х Дельфийских играх России. Заявки будут принимать до 15 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Двадцатые молодежные Дельфийские игры пройдут в Пермском крае с 21 по 26 мая 2021 года. Сейчас в Подмосковье ждут заявки на участие в региональном отборочном этапе. Запросы будут принимать до 15 февраля. Заявку нужно отправить в адрес Научно-методического центра mk_nmc@mosreg.ru.

В прошлом году в Дельфийских играх участвовали 62 представителя Московской области. Подмосковная команда завоевала 14 медалей и заняла третье место в рейтинге сборных из всех регионов России.

В новых Дельфийских играх примут участие порядка двух тысяч молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Победителей определят в 30 номинациях.