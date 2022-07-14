Заявки на стажировку в областном правительстве начали принимать в Подмосковье

Более полутора месяцев длится 14-й поток стажировки в органах власти Московской области. На этой неделе стажеры посетили администрацию городского округа Одинцово.

В администрации городского округа Одинцово будущим управленцам рассказали об особенностях работы муниципальных органов, программах молодежной политики и перспективах трудоустройства в округе.

«Сама цель стажировки — это совершенствование кадрового потенциала на гражданской службе, привлечение молодого поколения, привлечение талантливых людей с горящими глазами. А для ребят — это возможность погрузиться в профессиональную деятельность, в гражданскую службу и уже определиться с выбором профессии», — отметила заместитель начальника управления, заведующий отделом по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Юлия Локонова.

Попасть на стажировку не так просто. Все соискатели проходят отборочный этап. Главное условие участия в стажировке — быть студентом или выпускником вуза (не более трех лет назад).

«Про стажировку узнала из социальных сетей. Был рекламный проспект в социальной сети вконтакте. Решила, почему бы не начать получать какой-то опыт профессиональный уже на втором курсе. Подала документы, прошла отбор и попала», — рассказала стажер Елизавета Шехматова.

Программа стажировки для студентов вузов проводится с 2018 года. Необходимые для управления навыки ребята получают через деловые игры, тренинги, культурные и образовательные мероприятия. Также стажеров обучают областные министерства.

«Я узнал много нового, для себя, по крайней мере. В частности, в работе министерства образования, в котором я сейчас прохожу стажировку. Научился работать в информационных средах, которые используются и активно применяются в министерствах. Также на данный момент я работаю с обращениями граждан», — поделился стажер Кирилл Фришмут.

За пять лет успешно прошли стажировку около 270 студентов, почти четверть из них уже трудоустроились в госорганы Подмосковья. На данный момент ведется прием заявок на 15-й поток стажировки, которая стартует уже в октябре этого года.

Подать документы можно на Карьерном портале правительства Московской области