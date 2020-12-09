Воспитатели из Подмосковья смогут подать заявки на социальную ипотеку с 11 января

А с приходом весны, 1 марта, документы начнут принимать от педагогов. Позднее, с 12 апреля, — от молодых начинающих учителей. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

В прошлом году был высокий интерес к программе, поэтому мы ожидаем большое количество желающих и в следующем Ирина Каклюгина.

По ее словам, заявки примут онлайн. Ирина Каклюгина отметила, что все желающие уже могут начинать готовить необходимый пакет документов. Для отобранных кандидатов стоимость квартиры на себя возьмет правительство Подмосковья, а ее обладателю останется лишь выплачивать проценты.

Среди требований для получения сертификатов проживание в Подмосковье, трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и не менее пяти лет для учителей, а также первая или высшая квалификационная категория или ученая степень.

Всего в 2021 году льготу на покупку жилья смогут получить 110 педагогов. Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье более четырех лет, ее запустили по решению губернатора Андрея Воробьева. Это помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов: преподавателей, врачей, тренеров, ученых и не только.