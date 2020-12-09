Воспитатели из Подмосковья смогут подать заявки на социальную ипотеку с 11 января
А с приходом весны, 1 марта, документы начнут принимать от педагогов. Позднее, с 12 апреля, — от молодых начинающих учителей. Это отметила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
В прошлом году был высокий интерес к программе, поэтому мы ожидаем большое количество желающих и в следующем
По ее словам, заявки примут онлайн. Ирина Каклюгина отметила, что все желающие уже могут начинать готовить необходимый пакет документов. Для отобранных кандидатов стоимость квартиры на себя возьмет правительство Подмосковья, а ее обладателю останется лишь выплачивать проценты.
Среди требований для получения сертификатов проживание в Подмосковье, трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и не менее пяти лет для учителей, а также первая или высшая квалификационная категория или ученая степень.
Всего в 2021 году льготу на покупку жилья смогут получить 110 педагогов. Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье более четырех лет, ее запустили по решению губернатора Андрея Воробьева. Это помогает привлекать в регион квалифицированных специалистов: преподавателей, врачей, тренеров, ученых и не только.