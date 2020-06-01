Заявки на получение семейной ипотеки начали принимать в Подмосковье 1 июня

В Московской области 1 июня начался прием заявок по программе «Семейная ипотека». Получить льготный кредит на покупку квартиры в этом году смогут 500 подмосковных семей. Об этом рассказала пресс-служба министерства жилищной политики региона.

«В 2020 году в рамках программы „Семейная ипотека“ планируется предоставить льготные ипотечные кредиты 500 семьям, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребёнок, в случае покупки квартиры на первичном рынке. АО „Банк ДОМ.РФ“ выразил готовность поддержать программу и предоставить ипотечные жилищные кредиты со сниженной на три процентных пункта ставкой семьям-участникам программы», — уточнила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Заявку можно подать на сайте министерства жилищной политики Московской области. Ее рассмотрят в течение 10 дней. По программе «Семейная ипотека» можно будет рефинансировать ранее полученный кредит на эти же цели.

Для того чтобы стать участником программы, родители должны быть гражданами РФ и один из них должен иметь регистрацию по месту жительства в Московской области.

Ребенок также должен родиться и быть зарегистрированным в Подмосковье. Его дата рождения должна быть не ранее 1 января 2020 года.

Еще одно значимое условие — это наличие на территории страны в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 квадратных метров на одного человека.

Подмосковным семьям после рождения первого ребенка станет проще взять и выплатить ипотеку. При рождении первенца в Московской области родителям сделают скидку 3%.