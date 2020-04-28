    28 апреля 2020, 18:40

    Заявки на отсрочку оплаты аренды земли и имущества начали принимать в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье стартует прием заявлений для отсрочки оплаты аренды земли и областного имущества. Срок ее действия — до 1 октября этого года. А погасить платежи равными частями арендатор сможет в течение двух лет.
    Заявки на отсрочку оплаты аренды земли и имущества начали принимать в Подмосковье

    Мера поддержки введена по поручению губернатора региона. Она распространяется на перечень пострадавших в условиях пандемии отраслей бизнеса.

    Арендаторы получают отсрочку в размере 100% платы с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, а затем — до 1 октября в размере 50%.

    Отсрочку предоставят по личным заявлениям. Форму, которая понадобится для обращения, можно скачать на сайте.

    Пакет документов на предоставление отсрочки:

    • заявление;

    • документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;

    • документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий его полномочия, если заявление подается через представителя.

    Дополнительная информация об отсрочке доступна на сайте Минмособлимущества. Вопросы можно задать по электронному адресу mio_arendaMSP@mosreg.ru.