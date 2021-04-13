Подмосковный «Добродел» стал принимать заявки на обслуживание газовой техники в домах

В Подмосковье появилась возможность подать заявку по обслуживанию газовой техники на «Доброделе». Там сделали отдельную кнопку, помогающую сразу перейти к заполнению онлайн-анкеты. Услуга распространяется и на квартиры, и на частные дома.

Так упростили заключение договора на обслуживание газового оборудования. Это отметили в Министерстве энергетики Подмосковья.

На „Доброделе“ появилась „газовая“ кнопка, позволяющая быстро перейти к заполнению электронной заявки. Сообщения принимают сотрудники Минэнергетики Подмосковья пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

Жителям потребуется указать контактные данные, включая имя, номер телефона и электронную почту. Срок ответа и обработки заявки — не более восьми дней. Новая услуга подразумевает техническое обслуживание и ремонт оборудования.

«Добродел» дополнили услугой по установке газоанализаторов в многоквартирных домах. Это вторая новая функция, отметила главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

Новые категории на портале помогут жителям газифицированных домов. А это способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций Ольга Федина.

Федина добавила, что инспекторы будут отслеживать процесс отработки заявок на всех этапах.