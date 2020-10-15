Жители Подмосковья смогут подать заявки на места для захоронений через портал госуслуг

Там же можно будет оформить установку ограждений для могил. Раньше за такими услугами жители Подмосковья обращались в администрации округов. Это отметил министр государственного управления региона Максим Рымар.

Теперь заявку на услугу можно оформить на региональном портале госуслуг, а получить готовый документ — в МФЦ Максим Рымар.

Сейчас сервис доступен жителям восьми городских округов. Это Воскресенск, Одинцово, Солнечногорск, Егорьевск, Красногорск, Истра, Дмитров и Люберцы.

«А в дальнейшем услуга появится и в других округах Московской области», — отметил Рымар.

Чтобы открыть новый сервис, потребуется зайти на сайт госуслуг, выбрать сначала раздел «Личные документы», затем «Документы для отдельных случаев».

В разделе «Подробная информация» потребуется объяснить цель своего обращения и заполнить анкету, приложив документы. Это копия паспорта и свидетельство о смерти.

Для сверки всех документов и получения результата надо будет обратиться в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня.

Получить консультацию в сфере погребения и похоронного дела можно на сайте Центра мемориальных услуг Подмосковья.