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    15 октября 2020, 16:56

    Жители Подмосковья смогут подать заявки на места для захоронений через портал госуслуг

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут подать заявки на места для захоронений или зарегистрировать надгробия онлайн. Областной портал госуслуг дополнили новым сервисом, позволяющим это сделать.
    Жители Подмосковья смогут подать заявки на места для захоронений через портал госуслуг

    Там же можно будет оформить установку ограждений для могил. Раньше за такими услугами жители Подмосковья обращались в администрации округов. Это отметил министр государственного управления региона Максим Рымар.

    Теперь заявку на услугу можно оформить на региональном портале госуслуг, а получить готовый документ — в МФЦ

    Максим Рымар.

    Сейчас сервис доступен жителям восьми городских округов. Это Воскресенск, Одинцово, Солнечногорск, Егорьевск, Красногорск, Истра, Дмитров и Люберцы.

    «А в дальнейшем услуга появится и в других округах Московской области», — отметил Рымар.

    Чтобы открыть новый сервис, потребуется зайти на сайт госуслуг, выбрать сначала раздел «Личные документы», затем «Документы для отдельных случаев».

    В разделе «Подробная информация» потребуется объяснить цель своего обращения и заполнить анкету, приложив документы. Это копия паспорта и свидетельство о смерти.

    Для сверки всех документов и получения результата надо будет обратиться в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня.

    Получить консультацию в сфере погребения и похоронного дела можно на сайте Центра мемориальных услуг Подмосковья.