Заявки на лучший палисадник, созданный своими руками, подали 13 городских округов Подмосковья

Главное управление содержания территорий Московской области уже получило заявки от 13 городских округов Подмосковья на самый лучший палисадник, созданный своими руками во дворе многоквартирного дома. Жителей региона, которые подойдут к вопросу творчески, отметят отдельно.

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова пояснила, что речь идет о творчески украшающих придомовую территорию цветами и кустарниками людях. Основным условием она назвала не только гармонично сочетать соседствующие растения, но и избежать в оформлении неэкологичного декора — отработанных автопокрышек.

«С начала лета поступили красочные „цветочные открытки“ из 13 городских округов. Первыми проявили инициативу жители Балашихи, Люберец, Сергиева Посада, Жуковского, Дмитрова и Пушкино. В июле их поддержали горожане из Чехова, Электростали, Мытищ, Щелкова, Раменского и Красногорска», — сказала Аипова.

Староста деревни Красные холмы в городском округе Чехов Анна Михайлина поделилась планами организовать в населенном пункте аллею памяти погибшим во время Великой Отечественной войны.

«Потихоньку совместно с жителями благоустраиваем общедомовую территорию», — пояснила она.

Жительница Электростали Елена Пирогова обустроила прекрасный палисадник рядом со своим домом на Ногинском шоссе. Она оказалась не только талантливым садоводом, но и художником и участником программы «Активное долголетие».

Наталья Соколова из Мытищ с 2015 года своими руками украшает территорию на улице Белобородова.

«Все три подъезда в цветах и кустах. Это колоссальный труд — постоянно ухаживать за своей территорией. Наши растения радуют всех мимо идущих людей, которые останавливаются чтобы сделать фото или просто полюбоваться ими», — заметила женщина.

Пришли в ГУСТ заявки от Натальи Новиковой из щелковского поселка Литвиново и Ольги Лобовой с Солнечной улицы в Жуковском. Красивые фото ухоженных цветников у подъездов прислали также с улицы Ленина в Красногорске. Уже девятый год идет саду Елены Кухарской из Раменского.

«Мой сад — это непрерывная смена картинки, постоянная смена экспозиции, растения сменяют друг друга в течение всех сезонов, и даже зимой сад привлекает внимание — тут главную роль на себя берут хвойные растения», — написала она.

Точного количества растений Елена назвать не смогла, но подчеркнула, что видовое разнообразие уже достигло порядка 100.

«Есть цветы из Красной книги (прострел или сон-трава) и лекарственные и ароматные травы (тимьян, лаванда, шалфей, медуница, бадан), большое количество роз, кустарников и хвойников», — описала свое детище жительница Раменского.

Светлана Аипова напомнила, что заявки от неравнодушных жителей, которые творчески благоустраивают свои дворы, принимают по электронной почте gust_info@mosreg.ru. В конце лета управление проведет голосование в своем Telegram-канале и опубликует итоги.